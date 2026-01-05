Panamá Entrevistas -

Decisiones sobre la mina de Donoso deben informarse periódicamente, opina Harley Mitchell

El abogado ambientalista, Harley Mitchell, explicó que en el primer informe del audito a la mina de Donoso, se establece la metodología, sus objetivos y los primeros hallazgos. Indicó que le llamó la atención el cuidado con el que fue abordado el tema por el presidente de Panamá, José Rúl Mulino, en su último discruso, donde habló de muchos temas ambientales.