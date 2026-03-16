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Diputado Camacho defiende proyectos de Ley sobre prescripción de la deuda y derecho a réplica

El diputado presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Camacho, explicó el proceso para la elección del nuevo defensor del pueblo, y confirmó que ha sostenido conversaciones con algunos aspirantes. También defendió que se ha intentado discutir un procedimiento administrativo sobre la extinción de la deuda, y hacer más efectivo el derecho a réplica.