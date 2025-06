Panamá Entrevistas -

Diputado Luis Eduardo Camacho opina que quitar la Ley 462 no solucionará la crisis

El diputado oficialista, Luis Eduardo Camacho, opinó que existe una guerra mediática, entre quienes defienden la Ley de la Caja de Seguro Social (CSS), y los que desinforman. Señaló que el principal error del Gobierno y las fuerzas legislativas fue darle tribuna durante dos meses a personas que no acudían a hablar de la Ley. Opinó que quitar la Ley 462 no solucionará la crisis, y parte de las protestas están financiadas por mafias que no quieren que exista un cambio en la institución.