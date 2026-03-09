Diputado Pérez Barboni defiende permanencia en el Pleno tras polémica con diputada Yamireliz Chong

El diputado de Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni , aclaró su posición sobre la ausencia de diputados en el Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá, afirmando que no permitirá que se cuestione su decisión de permanecer en el hemiciclo cumpliendo con su trabajo.

Sus declaraciones se dan luego de una discusión con la diputada de Coalición Vamos, Yamireliz Chong, situación que calificó como “desafortunada” .

Diputado José Pérez Barboni: “No es un tema personal”

Pérez Barboni aseguró que mantiene una buena relación con Chong y que el desacuerdo no responde a un conflicto personal.

“Yo con esa diputada en particular tengo una excelente relación. Es la secretaria de la comisión que me honra presidir, que es la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal”, expresó. “Yo con esa diputada en particular tengo una excelente relación. Es la secretaria de la comisión que me honra presidir, que es la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal”, expresó.

El diputado de @OtrocaminoPma, José @PerezBarboni, aclaró su posición sobre la ausencia de diputados en el Pleno y señaló que no permitirá que se le cuestione por quedarse en la @asambleapa haciendo su trabajo.

También calificó como desafortunada la discusión con la diputada de…

El diputado también envió un mensaje de respeto hacia su colega, señalando que de su parte “no va a encontrar ningún tipo de ataque”, y destacó la importancia de que ambos continúen trabajando por sus respectivos circuitos.

Debate sobre ausencias en el Pleno

El legislador sostuvo que todos los diputados deben ser congruentes con sus declaraciones y acciones, especialmente cuando se cuestiona la ausencia de parlamentarios durante las sesiones del Pleno.

“Tampoco podemos permitir que ciertas unidades decidan en qué momento es moral retirarse del Pleno”, afirmó.

Añadió que, incluso cuando se trate de una protesta, los diputados deben considerar cómo ese tipo de acciones son percibidas por la población y por el propio Pleno legislativo.

Pérez Barboni reiteró que, independientemente del resultado de las iniciativas presentadas, los diputados deben permanecer en sus curules cumpliendo con sus funciones.