Expresidente Martín Torrijos habla sobre los 46 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter

En el marco de los 46 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, el expresidente de la República, Martín Torrijos, considera que ha habido un retroceso en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, ya que a inicios de “este siglo, el 31 de diciembre de 1999, no teníamos presencia militar extranjera como lo establece el Tratado de Neutralidad, hoy no podemos decir eso”.