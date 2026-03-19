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Hay indicios de que hubo mano criminal en el incendio en la Reserva Forestal La Yeguada

Las autoridades sospechan que hubo mano criminal o intencionalidad en el incendio registrado en la Reserva Forestal La Yeguada, el cual está siendo investigado por el Ministerio Público. Luis Vega, ingeniero forestal del Ministerio de Ambiente, y Ángel Delgado, teniente coronel del Cuerpo de Bomberos, detallaron que se detectaron varios focos principales, afectando cerca de 350 hectáreas, además de que las labores de extinción requierieron mucho gasto de recursos.