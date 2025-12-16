Panamá Entrevistas -

Investigación revela factores que influyen en la alimentación de los panameños

Lina Lay Mendivil, investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), explicó cómo se desarrolla un estudio de los sistemas alimentarios sostenibles del país, que abarcan el cultivo, transporte de la cosecha, almacenamiento, y procesamiento en el hogar. Indicó que la principal problemática de la región tiene que ver con el sistema que influye en la toma de decisiones.