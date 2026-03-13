Panamá Entrevistas -

Jorge Rivera Staff gana el Premio Nacional de Innovación Empresarial

Jorge Rivera Staff, ganador del Premio Nacional de Innovación Empresarial, explicó en qué consiste el sistema de ahorro de energía que impulsa su empresa, Kilowattia, para obtener mayor eficiencia en el consumo energético, con el uso de inteligencia artificial e internet de las cosas, impactado a más de 20 mil personas asociadas, ahorrando hasta medio millón de dólares a sus clientes.,