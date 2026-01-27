Panamá Entrevistas -

MIDES abre inscripciones en Cefodea para jóvenes que desertaron del sistema educativo

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) abrió las inscripciones en el Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (Cefodea), un programa que brinda la oportunidad a jóvenes que desertaron del sistema educativo, de finalizar sus estudios a través de formación en talleres técnicos. La ministra Beatriz Carles, explicó que actualmente hay 100 cupos mientras se realizan las adecuaciones del centro para ampliar la capacidad.