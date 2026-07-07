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MOP ha contratado 1,750 millones de dólares en obras, según el ministro José Luis Andrade

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó el rol del ministerio en la generación de empleo que ha prometido el Gobierno, y la recuperación de obras que presentaban un poco porcentaje de avance. Indicó que en los dos primeros años se contrató más de 1,750 millones de dólares en obras, que incluye la recuperación de proyectos, como el Intercambiador de Chitré y el Cuarto Puente sobre el Canal.