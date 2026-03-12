Panamá Entrevistas -

Periodista Sandra Romandía comparte la experiencia mexicana con el crimen organizado

La periodista mexicana, Sandra Romandía, autora del libro: Testigos del Horror, explicó las posibles repercusiones de la muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", y por qué se debe tomar en serio las actividades delictivas y la influencia de los grupos criminales en la política y sociedad. Indicó que en su libro narra cómo grupos criminales en México se han ido expandiendo a tal grado de que ya sus tentáculos han hecho sistemas para reclutar personas y jóvenes de manera forzada.