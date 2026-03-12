Panamá Entrevistas -

Aspirante a rectora de la UP propone auditoría académica y reformulación de planes

Migdalia Bustamante, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá (UP), quien aspira a ocupar la rectoría, señaló que se requiere reformular los planes y programas académicos, con la actualización de los profesores. También se refirió a la necesidad de inculcarle a los estudiantes que deben poner de su parte, y evaluó cómo ha sido el papel de la mujer en la última época y su rol en la sociedad.