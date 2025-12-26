Panamá Entrevistas -

"Tendremos un mejor 2026", ministra de Trabajo sobre la generación de empleos el próximo año

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confirmó que en 2025 fueron evitadas 73 huelgas y se negociaron 107 convenciones colectivas. También informó que 1,248 jóvenes fueron contratados a través del programa Mi Primer Empleo. Sobre la generación de empleo, la ministra Muñoz indicó que con el anuncio del Ministerio de Obras Públicas de importantes proyectos a nivel nacional, comenzará a mover la economía.