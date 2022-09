Don Omar asegura que pronto se sabrá la verdad

El reconocido cantante puertorriqueño de reggaeton Don Omar , enciende las redes sociales al publicar una imagen de un abrigo con el logo del productor panameño “ El Chombo ", donde resalta que no están preparados para lo que viene pero se sabrá toda la verdad ... ¡Vaya, Vaya!

“Lo prometido es deuda y eso NO lo dijo @elchombo_official aunque si me regaló su merchandise y por eso lo estoy haciendo parte de esta publicación. Ustedes no están listos muñequitos … pero igual ahí les dejo LA VERDAD", detalló Don Omar en su publicación.