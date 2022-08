La princesa Victoria opina sobre la versión sueca de 'The Crown'

La cadena escandinava TV4 y el servicio de streaming C More acaban de comenzar a grabar una serie basada en la vida y la ascensión al trono del rey Carlos Gustavo de Suecia, y como era de esperar, la noticia no ha gustado nada a la casa real.

La familia real británica ha abrazado el silencio como postura oficial ante los aspectos más polémicos que aborda 'The Crown', asegurando que no han visto la serie cuando no les ha quedado más remedio que responder a alguna pregunta directa. En Suecia, por el contrario, ni se molestan en tratar de ocultar su disgusto.