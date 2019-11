Showbiz • 1 Nov 2019 - 02:06 PM

Puede que los hermanos Gallagher hayan protagonizado un sinfín de enfrentamientos verbales además de algún que otro altercado físico a lo largo de sus más de dos décadas en la vida pública, pero al margen de la fuerte enemistad que les une, el mayor de los fundadores de la difunta banda Oasis, Noel, no ha dudado en lanzar un inesperado cumplido al antiguo vocalista de la formación, Liam, incluyéndole en su particular listado de leyendas vivas del rock and roll.

"Diría que ya no quedan demasiadas estrellas en estos tiempos, más allá de Johnny Marr, Peter Hook, Bobby Gillespie [líder de Primal Scream], Shaun Ryder y, por supuesto, nuestro 'chico'", ha asegurado en un encuentro con fans en Manchester sobre su controvertido hermano, quien acaba de lanzar un nuevo trabajo discográfico llamado 'Why Me, Why Not?', pero sin mencionarle expresamente.

Publicidad

Semejante admisión no significa, por otro lado, que Noel esté dispuesto a acudir a la boda que Liam y su prometida Debbie Gwyther celebrarán dentro de unos meses para terminar de consolidar su envidiable romance, y eso que el propio cantante aseguraba solo unos días antes que su madre le había obligado a invitarle con la esperanza de que pudieran limar asperezas durante tan feliz evento.

"No, para empezar porque no me ha mandado ninguna invitación. Ni de co**, ¿tú qué piensas? No me invitó a ninguna de sus cuatro bodas anteriores, así que no pienso ir a esta", respondía así de tajante Noel, añadiendo un par de inexistentes bodas al historial amoroso de Liam, a la pregunta que le lanzó la agencia Bang Showbiz durante una reciente gala de premios en el hotel Savoy de Londres.