La siempre extrovertida Kristen Bell no ha tenido reparo alguno a la hora de pronunciarse sobre aquellos momentos concretos en los que su líbido parece incrementarse al máximo, una reacción a la que siempre contribuye, por supuesto, su no menos famoso marido Dax Shepard, el también actor con el que la protagonista de "Frozen" tiene a las adorables Lincoln (6) y Delta (4).

En ese sentido, la intérprete ha revelado que ciertos e inesperados "actos de generosidad", como cuando su esposo se ofrece a prepararle un revitalizante café matutino, le resultan especialmente "atractivos" en el sentido más sexual -y quizá romántico- del término.

"Creo que los actos de generosidad, los que están hechos para servir al otro, son muy sexys e importantes para mí. Por ejemplo, hoy mismo mi marido me ha preguntado -llevo trece años con él pero hasta ahora no parecía haberse dado cuenta- que si podía hacer algo para ayudarme a salir de la cama. Y le he contestado: '¿Qué haces? ¿Estás intentando seducirme?'", ha explicado la artista al portal de noticias Entertainment Tonight.

"Hoy se ha levantado diez minutos más tarde que yo, pero como estaba cansada y me costaba moverme, se ha levantado primero y se ha ofrecido a hacerme café. Y a eso voy. Los actos de generosidad me parecen muy atractivos en general, pero si ya me sirves una taza de café bien caliente por las mañanas, ¡estoy dispuesta a todo! Eso me pone a mil", ha bromeado la también presentadora en su entrevista.