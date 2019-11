Showbiz • 12 Nov 2019 - 10:26 AM

Cuando se confirmó en 2015 que Gwen Stefani y Blake Shelton habían iniciado una relación sentimental tras hacer gala de una química arrolladora mientras ejercían de "coaches" durante varias temporadas en el concurso "The Voice", muy pocos apostaron por su futuro en común. En primer lugar, ambos acababan de divorciarse en el caso de ella entre rumores de que el padre de sus tres hijos le había sido infiel con su niñera, y en segundo, por lo poco convencional que resultaba la pareja formada por una estrella del pop con un pasado muy punk y un músico country.

Cuatro años después ellos siguen juntos y felices, aunque sin planes de pasar por el altar. Las alarmas en torno a la posibilidad de que se hubieran comprometido volvieron a saltar cuando Gwen apareció este domingo en la alfombra roja de los People's Choice Awards luciendo un impresionante anillo de diamantes en el dedo anular de la mano izquierda, pero ella ha aclarado ahora que se trataba tan solo de un accesorio más que se puso para esa velada en concreto.

"Puede que sea un anillo de diamantes de verdad, pero no es uno de compromiso. De verdad que no. En realidad no me entraba en el dedo con los guantes puestos, así que lo tuve que cambiar de mano. Pero quedaba bien igualmente, ¿verdad?", ha afirmado en declaraciones al portal E! News.

Antes de que le hicieran la pregunta del millón, si se plantea volver a casarse, ella ha aclarado que "cuando tenga algo que compartir" con todos sus fans, será la primera en realizar el anuncio en cuestión.