SHOWBIZ • 18 Nov 2019 - 01:15 PM

Cualquier fotografía o indicio de que Emma Watson y Tom Felton han vuelto a verse las caras resulta suficiente para reavivar los rumores de que entre ellos existiría algo más que una amistad que llevan circulando desde que dieron vida a Hermione Granger y Draco Malfoy en las películas de Harry Potter. Y lo cierto es que recientemente se han dejado ver juntos en varias ocasiones en la esfera virtual.

En realidad, el empeño por emparejar a los dos actores se debe a que muchos fans deseaban que sus personajes acabaron juntos en la ficción, algo que jamás llegó a ocurrir. Las esperanzas que habían surgido en los últimos meses de verles por fin juntos en la vida real se esfumaron rápidamente cuando hace unas semanas salieron a la luz unas imágenes de Emma besando a un misterioso joven y poco después ella anunció que estaba soltera asegurando que era 'su propia pareja' para aclarar que no necesitaba contar con un interés romántico en su vida para sentirse realizada.

Publicidad

Resulta que su antiguo compañero de reparto también comparte su estado sentimental y ha decidido aplicarse la expresión que ha acuñado su buena amiga para describir lo contento que se encuentra soltero.

"¡Me gusta! Es la primera vez que lo escucho, pero me parece genial. Para ser totalmente sincero, yo estoy en esa misma categoría, me encuentro muy a gusto siendo mi propia pareja", ha asegurado el intérprete en una nueva entrevista al periódico MailOnline.

"Creo que a día de hoy ya no hace falta estar con alguien solo para no sentirte solo, así que me gusta la idea de mantener una relación contigo mismo. Me parece que resulta vital aprender a quererse antes de poder querer a otra persona. Ahí que empezar por ahí".

Felton sigue manteniendo el contacto tanto con Emma, que tiene una casa no demasiado lejos del lugar donde él vive en Los Ángeles, como con Daniel Radcliffe y aún ve con cierta frecuencia a Bonnie Wright y Matthew Lewis, que daban vida a Ginny Weasley y Neville Longbottom respectivamente en la franquicia cinematográfica.

"Siempre es agradable coincidir con Emma, o quedar con ella para ir a la playa o a cenar, lo que sea. Es una chica encantadora e increíblemente inteligente, así que es un placer cuando coincidimos y podemos recordar viejos tiempos pero sin dejar de mirar al futuro", ha afirmado.