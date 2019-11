Agustina Ruíz partió hacia Londres para participar del Miss World

View this post on Instagram

Agustina Ruiz es PANAMÁ - Hoy partió nuestra reina en un vuelo de Iberia que la llevará hasta Londres con una escala en Madrid. Agustina se reunirá junto a 119 otras candidatas de todo el planeta para la edición #69 de @missworld que inicia oficialmente mañana, miércoles 20 de Noviembre. La gran final será el Sábado 14 de Diciembre en London Excel, en vivo a todo el mundo desde las 2 pm hora de Londres (9 am hora de Panamá). La Organización @missworldpma agradece infinitamente a todas aquellas personas y empresas que con su aporte y talento hicieron posible esta travesía: @misaza.designs "La Casa de las Misses" y su propietaria @rmichelle_26 por proporcionar gran parte del ajuar de nuestra miss, incluyendo el espectacular diseño para la competencia Top Model-World Designer Award, y el vestido para la Gran Final. El equipo MWP @jay.luna @virginiaihm @solarisbarbac @carlosjlee Patrocinadores, auspiciadores y colaboradores que aparecieron en nuestro camino: @bebe_latinoamerica @nomad.pty @d_unascentennial @thelabpanama @entrenosttc @delseypanama @uniquefashionspot @edgarfloresmakeup @hvoi26 @linaestetikpty @elglamroom @demidancer29 @anthonidleon @cliniogarcia @fabiof31 @kavacollection_pty @flynnmery @celso24 @clinicadentalabood @orlandoninofotografia @vocesvitalespty @gamboareserve @mobstar_official #missworld #roadtomissworld #missworld2019 #missworldpanama #missmundo #beautywithapurpose