Showbiz • 20 Nov 2019 - 09:36 AM

El actor Álex González ha hecho todo lo posible por sortear, con evasivas o respuestas monosílabas, al sinfín de preguntas con el que le han bombardeo los reporteros que se han dado cita en su último acto público: una serie de cuestiones que, en su totalidad, giraban en torno a su discreto pero mediático romance con la diseñadora Blanca Rodríguez y, asimismo, a los planes de futuro que maneja la pareja.

"Me enamora de ella todo, es una bellísima persona. Es preciosa por fuera pero mucho más por dentro", ha asegurado tajante, pero sin ocultar la incomodidad derivada de su tradicional timidez, al resumir aquello que más le enamora de su novia, quien por cierto ya se perfila como una de las creadoras españolas con mayor proyección internacional en el mundo de la moda.

Publicidad

En la misma conversación, el madrileño de 38 años ha dejado patente su deseo de debutar algún día en la paternidad. "Sí, seguramente, ojalá", ha contestado con la misma concisión y las risas nerviosas que han marcado buena parte de su entrevista, la cual le ha dado también la oportunidad de felicitar públicamente a su amiga Hiba Abouk por su futuro estreno en la maternidad.

"Sí, le mandé un mensaje, no hemos podido hablar por teléfono, pero sí, me hizo mucha ilusión la noticia, la verdad. Además, aparte del embarazo se ve que está feliz me alegro muchísimo por ella. No se merece menos", ha manifestado ligeramente más relajado.