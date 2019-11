Dennis Quaid no presta atención a los 39 años que le separan de su joven prometida

Showbiz • 25 Nov 2019 - 01:09 PM

Cuando a mediados de este año comenzaron a circular los primeros rumores que atribuían al veterano actor Dennis Quaid una relación sentimental con una estudiante de la universidad de Texas llamada Laura Savoie, que venía a confirmar por otra parte el final de su noviazgo con la modelo Santa Auzina, todas las informaciones se centraron en la edad de su nueva novia: 25 años, siete menos que su anterior pareja.

Pese a que muy pocos apostaban por su futuro en común, finalmente la diferencia de edad de casi cuatro décadas que existe entre ellos no supuso ningún obstáculo para que su historia de amor se afianzara y el pasado octubre él le propuso matrimonio a su chica para pasar por cuarta y, con un poco de suerte, última vez por el altar.

Las burlas o el escepticismo que pueda despertar entre algunos su nuevo matrimonio no angustian lo más mínimo a la estrella de Hollywood, que tiene claro que no podía dejar escapar el regalo que le hizo la vida cuando colocó a Laura en su camino.

"La verdad es que no es algo que nos preocupe. Yo no estaba buscando alguien a quien le sacara tantos años o que fuera más joven. No puedes controlar de quién te enamoras. Y no es algo que me suceda a menudo. No puedo permitir que lo que piensen unas pocas personas controle cómo me siento. He estado casado en otras tres ocasiones y esta va a ser la definitiva, lo tengo muy claro. Siento que por fin he encontrado una gran compañera", ha desvelado en una entrevista al periódico The Guardian.

Los planes de los futuros novios pasan por darse el "sí quiero" en algún momento del año que viene en el mismo viñedo donde se rodó parte de la popular película "Juego de gemelas" como se conocía en Hispanoamérica la comedia protagonizada por una jovencísima Lindsay Lohan o "Tú a Londres y yo a California", como se tituló en España.

"Creo que ella ha empezado a buscar vestidos de novia hoy mismo. Ya le iba tocando. Se supone que tienes un plazo de un año. Si no te casas antes de que acabe ese período, entonces deberías de empezar a sospechar que algo no va bien. Son modales básicos", ha apuntado para justificar las prisas.