Hiba Abouk se cuida más que nunca: "Tengo otro corazoncito dentro de mí"

Debido a los requisitos de su profesión y a su propia concepción del bienestar, la actriz Hiba Abouk siempre se ha mantenido fiel a un estilo de vida activo y saludable que, entre otras cosas, le permite presumir ahora de un físico más que envidiable y de unos niveles de energía aparentemente inagotables en su día a día.

Sin embargo, ahora que espera su primer retoño con el futbolista Achraf Hakimi, la que fuera protagonista de la serie "El Príncipe" le otorga más importancia que nunca a la necesidad de cuidarse a todos los niveles, por lo que ha de asegurarse que tanto ella como el bebé que gesta en su interior reciben todos los nutrientes que ambos requieren.

"La verdad es que me estoy cuidando, no lo puedo negar, estoy comiendo muy bien, muy sano, porque llevo otra vida dentro de mí, otro corazoncito, y hay que cuidarlo mucho", ha asegurado a su paso por la fiesta organizada por Vanity Fair en Madrid. "Con muchas ganas, es lo que más ilusión me hace ahora mismo", ha añadido sonriente sobre su deseo de conocer lo antes posible a su primogénito.

Por otro lado, la intérprete de 32 años ha revelado que, al menos hasta que nazca el bebé y ella se haya recuperado completamente del parto, su centro de operaciones será la capital de España y no la ciudad de Dortmund en la que, hasta ahora, residía junto a su pareja, quien milita en las filas del Borussia de Dortmund.

"Ya no me muevo de aquí. El año que viene, si todo va bien, le veréis la carita. El padre va a tener que ir y venir, no le queda otra, cuando su agenda se lo permita", ha explicado Hiba en su conversación con los reporteros, a los que no ha querido contar el nombre de la futura criatura. "Sí, ya lo tenemos decidido, pero no voy a decirlo porque no lo saben ni mis padres", ha sentenciado.