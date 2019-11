SHOWBIZ • 29 Nov 2019 - 09:06 AM

Como era de esperar debido a la naturaleza del programa, la estrella televisiva y antigua medallista olímpica Caitlyn Jenner ha aprovechado su participación en uno de los espacios más populares de la televisión británica, el 'reality' de supervivencia 'I'm A Celebrity, Get Me Out of Here!', para sincerarse sobre algunos de los aspectos más delicados de la relación tan turbulenta que mantiene con ciertos miembros del clan Kardashian.

De hecho, el que fuera marido de Kris Jenner no ha dudado en hacer referencia al vacío que le hizo inicialmente parte de la familia desde que se separó de la matriarca e inició su proceso de transición de género. De forma más concreta, la exdeportista se ha pronunciado sobre la desaparición de esos estrechos lazos que solía mantener con Khloé Kardashian, hasta el punto de asegurar tajante que lleva cinco o seis años sin hablar con su querida hijastra.

"Se lo conté a todos mis hijos, uno a uno, pero Khloé, por alguna razón, se enfadó mucho conmigo y dejó de hablarme durante todo el proceso. Han pasado ya cinco o seis años y realmente no he vuelto a hablar con ella a solas", ha confesado Caitlyn en un momento de confidencias junto a varios de sus compañeros de aventura.

"No sé qué pasó, la verdad, porque estábamos muy unidos. La crié desde que tenía cinco años, y no entiendo qué se le ha debido de pasar por la cabeza para tomar esa decisión", ha añadido al ser preguntada por el exfutbolista Ian Wright sobre los motivos, incluido el posible "egoísmo" de Khloé, que explicarían tan contundente reacción y el fin de su relación.

Por otro lado, Caitlyn Jenner no podría estar más satisfecha de la actitud tan madura y comprensiva que desplegó el mayor de sus retoños, Brandon, cuando le informó del importante paso que iba a dar para poder ser completamente feliz y, sobre todo, expresarse tal y como es a todos los niveles. "Empecé con Brandon, mi hijo, y me contestó: 'Papá, siempre he estado muy orgulloso de ser tu hijo, pero jamás he estado tan orgulloso de serlo como ahora. Eres muy valiente'", ha revelado en la misma conversación.