La cantante Dua Lipa ha sorprendido a sus seguidores de la red social Instagram, y a buena parte del resto de internautas, al cargarse de un plumazo todas las fotos y vídeos que había compartido hasta ahora en la célebre plataforma. Sin embargo, lo cierto es que la intérprete de 24 años no siente nostalgia alguna por todos esos contenidos eliminados -ya que conserva las imágenes- y, de hecho, ha defendido la decisión como una forma de "empezar de nuevo" en la esfera virtual.

"Va más allá de lo personal, es que quiero comenzar un nuevo álbum [de fotos y vídeos]. Quiero empezar de nuevo. Todos esos recuerdos que tenía [en Instagram] siguen ahí, los he vivido y por eso jamás los olvidaré. De todas maneras tengo las imágenes, me las he quedado. Quería eliminar esa sensación de preciosismo en mis redes, y por eso lo he borrado todo", ha explicado a la emisora de radio Nova.

De la misma forma, la estrella del pop ha tratado con su gesto de restar importancia a la cultura popular que han generado las redes sociales y demostrar a su base de fans que estas no suponen necesariamente una proyección realista de su vida, sino que deberían ser una herramienta con la que divertirse e incluso reírse de uno mismo.

"También creo que lo he hecho para convencerme a mí misma y a mis fans de que las redes sociales no son 'reales' y de que su uso no debería estar tan reglamentado. Pienso que deberíamos ser más espontáneos en la forma en que las utilizamos, divertirnos más, publicar anécdotas y no tomárnoslo todo tan en serio", ha añadido en su entrevista.