Victoria Beckham es el mejor reclamo para las redes sociales de sus hijos

De los cuatro retoños que tienen David y Victoria Beckham, los tres mayores se han ido labrando en los últimos años una presencia más que respetable en las redes sociales que eventualmente se ha convertido en su mejor carta de presentación ante las marcas interesadas en trabajar con ellos en calidad de fotógrafos la ocupación principal del mayor, Brooklyn o modelos, el campo en que se ha destacado Romeo.

A la diseñadora no se le escapa el rol que pueden llegar a jugar esas plataformas en las futuras carreras de sus hijos y siempre que es posible trata de echarles una mano para ayudarles a ganar seguidores o "likes". Recientemente, por ejemplo, la antigua Spice Girls ha querido impulsar la popularidad de Romeo en la app de vídeos musicales Tik-Tok.

Aunque ella no esté dispuesta a regresar a los escenarios junto a sus antiguas compañeras de grupo, sí ha accedido a revisitar su pasado como bailarina y estrella del pop para grabar con Romeo un vídeo en la cocina de su casa en el que aparecen recreando la coreografía de la canción "Spice Up Your Life" de la banda femenina. Además, Victoria también animó a sus propios seguidores de Instagram a que visitaran la cuenta de Tik-Tok de su hijo para descubrir si había heredado su talento como bailarín todo apunta a que no ha sido el caso y ahora ella misma lo ha subido a su perfil, donde acumula más de seis millones de visualizaciones.

Hace un par de años hizo algo muy parecido por su pequeño Cruz al conseguir que el mundo entero se enamorara de su pequeño Cruz cuando compartió una grabación del niño de entonces 11 años cantando a capela el tema "Cups" de la película "Pitch Perfect" y la fascinación ante la existencia de otro cantante en el seno de la familia Beckham acabó dando pie a la grabación de un sencillo navideño que se comercializó con fines benéficos.