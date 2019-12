SHOWBIZ • 4 Dic 2019 - 08:51 AM

Teniendo en cuenta que esperan su primer hijo juntos y que no dejan de intercambiar declaraciones de amor eterno en las redes sociales, a estas alturas está más que claro que la actriz Hiba Abouk y el futbolista Achraf Hakimi viven una etapa inmejorable en su relación sentimental, la cual fue confirmada públicamente hace más de un año y medio.

Sin embargo, la relativa discreción con la que los dos enamorados han venido gestionando el interés público que genera su romance ha dejado en el aire ciertas dudas sobre sus planes de futuro, no tanto los relativos a su inminente paternidad -evidentemente- sino más bien a la posibilidad de que algún día se den el 'sí quiero' para poner el broche de oro a su unión.

Durante su último acto público, la que fuera protagonista de la serie 'El Príncipe' se ha mantenido fiel -hasta cierto punto- a su hermetismo habitual y, aunque sí ha revelado que el jugador del Borussia de Dortmund le ha pedido su mano en matrimonio, ha preferido jugar al despiste a la hora de dar detalles sobre cómo se materializará ese compromiso a medio o largo plazo.

"Hombre, es que... Bueno, hay algo, hubo algo. No lo voy a decir, si sabéis que de estas cosas íntimas no hablo", ha empezado a contar, tratando de no desvelar más de lo debido, hasta que uno de los reporteros allí congregados le ha preguntado directamente si el joven deportista hincó la rodilla para pedirle que se casara con ella. "Por supuesto", ha añadido con contundencia.

Otra de las incógnitas que no ha querido despejar Hiba hace referencia al marco temporal en el que espera dar la bienvenida a su primer retoño. En ese sentido, la artista se ha limitado a asegurar que la criatura podría venir en cualquier momento y, como ya dijo en una ocasión anterior, que se está cuidando incluso más que de costumbre para que el bebé llegue sano y fuerte.

"La recta final la estoy llevando muy bien. He bajado un poco el ritmo de todo y tengo que decir que me estoy cuidando mucho. Estoy de mucho. No sé cuándo vendrá, pero podría ser ya porque tiene ganas de salir. Nunca se sabe, quizá para Navidades. Sería un regalo de Reyes maravilloso", ha explicado.