Jason Derulo califica de injusta la censura de su foto más famosa en Instagram

A finales del pasado mes de noviembre Jason Derulo compartió una fotografía en Instagram en la que aparecía posando empapado al pie de una piscina en Bali con un ajustado bañador que dejaba muy poco a la imaginación.

En un principio no se esperaba que la instantánea causaría tal conmoción y se convertiría en la más popular de toda su historia en esa red social, pero cuando empezaron a circular ciertos rumores malintencionados que aseguraban que había recurrido a los retoques digitales para aumentar sus atributos naturales, él no se lo pensó dos veces antes de salir a la palestra y aclarar que ese no era el caso.

"¿Cómo que photoshop? No me hagas demostrártelo aquí mismo porque hay mujeres presentes. Lo que pasa es que los haitianos somos diferentes", fueron sus palabras textuales.

Para su sorpresa y enfado, este martes se ha topado con una notificación en la que se le informaba que esa imagen ha sido eliminada de su perfil por violar la normativa acerca de desnudos o actividades sexuales.

"¿A qué co*o se refieren? Llevaba puesta ropa interior... y no puedo hacer nada respecto a mi tamaño", se ha quejado la estrella de la música en su cuenta, donde ha compartido una captura de pantalla del mensaje que le ha enviado Instagram.

Desde Facebook, la compañía propietaria de la plataforma, han aclarado que el posado de Jason viola aparentemente su política acerca de la exposición de genitales o traseros en las instantáneas que comparten sus usuarios.