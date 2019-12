Snoop Dogg ficha como "comentarista estrella" para el simulador de hockey "NHL 20"

Showbiz • 6 Dic 2019 - 11:48 AM

El rapero Snoop Dogg se ha destacado a lo largo de las dos últimas décadas, además de por su talento para la rima y la poesía urbana, por esa versatilidad que le ha llevado a compartir programa y libro de cocina con Martha Stewart o a ejercer de flamante inversor, a través de su firma "Casa Verde Capital", en numerosas iniciativas empresariales ligadas a la distribución de productos derivados del cannabis.

Por eso no debería resultar demasiado sorprendente que el astro del hip hop haya aceptado ahora una, a buen seguro, jugosa oferta para convertirse en el próximo "comentarista estrella" del videojuego 'NHL 20', un simulador de la liga nacional de hockey sobre hielo procedente de la misma compañía responsable de la célebre saga de títulos futboleros 'FIFA'.

Publicidad

Aunque la noticia todavía no se ha confirmado oficialmente y el músico mantiene un silencio sepulcral sobre el asunto, los estudios EA han publicado un revelador mensaje en Twitter para dar a conocer la inminente llegada de una celebridad a la cabina de los narradores. Por si eso no fuera suficiente, también han publicado la imagen de una silueta que, sinceramente, no encierra demasiados secretos sobre el personaje que representa.

Otra de las pistas que apuntan al fichaje de Snoop Dogg reside, de hecho, en la gran afición que el músico siente hacia este deporte y, por supuesto, su característica elocuencia. Tanto es así, que a principios de este año el artista no dudó en sumarse de forma improvisada a la retransmisión de un partido de Los Angeles Kings y acabó enamorando a la audiencia con su sabiduría y sus sesudos análisis deportivos.