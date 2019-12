Henry Cavill no va a ninguna parte sin su adorado perro

Showbiz • 12 Dic 2019 - 01:21 PM

La vida privada de Henry Cavill siempre ha permanecido en un discreto segundo plano y, aunque a lo largo de los años se le han conocido un par de parejas sentimentales, su verdadero gran amor ha sido hasta ahora su perro, un ejemplar de la raza Akita Americano llamado Khal.

Basta con echar un vistazo a la cuenta de Instagram del actor para comprobar que el contenido de sus publicaciones se divide en dos categorías muy claras: menciones promocionales a sus próximos proyectos profesional y fotografías a cada cual más adorable de su compañero canino.

Publicidad

Sus compañeras de reparto en la serie 'The Witcher' lo resumen mejor: "No puedes conocer a Henry sin conocer también a Khal. Son inseparables", ha apuntado la joven Freya Allan.

"Khal es adorable y Henry lo adora, es evidente", ha añadido Anya Chalotra en declaraciones a People.

Por supuesto, Khal le acompañó a todas las localizaciones donde se rodeó la nueva producción de fantasía de Netflix desde Budapest a Polonia, pasando por las islas Canarias en España y la mayor parte del tiempo aguantó como un profesional las largas jornadas de rodaje.

"Estuvo conmigo todo el tiempo, aunque se pasaba la mayor parte del día en el camerino y no en el set de rodaje porque cuando puede verme, pero no se le permite acercarse a mí, suele empezar a ladrar y a hacer mucho ruido. No queríamos que interrumpiera una escena, en especial las peleas con espadas porque habría atacado a alguien. Estaba con la correa o encerrado", ha desvelado el intérprete a ese mismo medio.

El único incidente se produjo cuando un gato cruzó cerca de la zona donde Khal solía echarse la siesta en la puerta del trailer de Henry y el can reaccionó como era de esperar. Tras una pelea que su famoso dueño ha descrito en sus redes sociales como digna de una película de 'Misión: Imposible', el felino consiguió escapar ileso "aunque parecía que había envejecido de golpe 30 años", según matizó y Khal acabó con una pata torcida que obligó al actor a llevarle a todos lados montado en un carrito para maletas que tomaron prestado de su hotel.