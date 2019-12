SHOWBIZ • 20 Dic 2019 - 01:05 PM

Si la familia Kardashian-Jenner ya se ha ganado una reputación de frívolos y egocéntricos, por eso de que documentan todos y cada uno de sus movimientos en su reality televisivo o sus redes sociales, el descubrimiento del curioso artículo de decoración que la matriarca del clan tiene en su casa no hará demasiado por cambiar esa idea preconcebida que se tiene de ellos.

Según se ha podido descubrir gracias a los vídeos que ha publicado esta semana en su cuenta de Instagram, grabados durante la cena navideña que organizó en honor de John Legend y Chrissy Teigen, Kris ha colocado una estatua de cera suya a tamaño real en uno de los taburetes de su bar; porque sí, su fabulosa mansión cuenta con una barra de bar perfectamente equipada.

"No os podéis ni imaginar lo realista que es", ha prometido su hija Kim. "Es una locura. Incluso lleva puesto su esmoquin favorito de Dolce & Gabbana. Es idéntica, hasta el más mínimo detalle: tiene su misma línea del pelo y hasta una pequeña cicatriz en la barbilla. Resulta entre espeluznante e increíble. Yo ya sé que está aquí y aun así me he asustado al verla".

La estatua es idéntica a la que Kris presentó el pasado mes de mayo en el popular museo Madame Tussauds de Nueva York, por lo que cabe la posibilidad de que ella aprovechara todo el proceso de creación para encargar que le hicieran una destinada a su uso personal.