Presentadores de Tu Mañana nos brindan un mensaje para Navidad

24 Dic 2019

El equipo de Telemetro.com conversó con los presentadores de La Mejor Compañía del Día, Tu Mañana, Ramiro Hernández, Natalie Harris, Delyanne Arjona, Roly Sterling y Alex Medela; quienes nos brindan un mensaje de reflexión para tomar en cuenta en esta Navidad 2019.

Ramiro

Que disfruten con su familia, cada día, que el espíritu navideño este de compartir, estar en paz, de estar en armonía, no debería ser solamente en Navidad, creo que la fecha siempre es muy bonita, es especial, debemos entender que el mud de la gente puede seguir, apelo siempre, pese a que no soy quizás el más religioso, recuerdo mucho la JMJ por el cambio de actitud que hubo en la gente, independientemente de cuál fuera su creencia religiosa, creo que Panamá trató de mostrar su mejor cara, y es mucho lo que pasa en Navidad y me parece que también se puede aplicar en muchas otras ocasiones de la vida, no solamente para las fiestas de fin de año.

Natalie

Podemos tener diferencias, deja todo eso atrás, al final del día te peleas con alguien, a veces es por mal entendidos, a veces es por situaciones que ni siquiera son las que son y prolongamos una pelea que a veces no tiene sentido, sé tú la persona más grande y di sabes qué, hasta aquí, abraza a esa persona que te cae mal, abrázala simplemente, ni siquiera le tienes que decir lo siento ni nada y tú vas a ver que todo va cambiando y decimos que una sola persona no cambia al mundo, pero si cada persona pensara que puede cambiar al mundo, todos juntos lo estuviéramos cambiando.

Delyanne

Navidad es época de compartir, de abrazos, de cariño, creo que en Navidad una de las cosas más importantes y que a veces nos olvidamos y nos separamos un poco por el tema del consumismo y demás, y que vamos de compras y que hacemos esto y el otro, es que necesitamos sacar tiempo para vernos, abrazarnos, para hablarnos, olvídate del whatsapp, agarra el teléfono, llama a aquella persona que quieres, dile que la amas, que en Navidad estamos juntos aunque sea en la distancia, aunque no nos veamos, igual nos queremos.

Creo que nosotros los panameños necesitamos cultivar un poquito más ese valor del amor, de la tolerancia, del respeto; creo que en los últimos sucesos que se han visto en nuestro país, tan cerca de una fecha tan linda, podemos pensar dónde está ese cariño, esa tolerancia…dentro de todo la Navidad viene de la mano de Dios, es el nacimiento del Niño Jesús, nos estamos olvidando de que ese es el verdadero valor de la Navidad, a arraigarnos un poquito más a ese sentimiento de que Dios es el principal protagonista de estas fiestas y acercarnos a él, darle gracias por las bendiciones que tenemos.

Roly

Que aprovechen estos días para vivir en paz, para vivir en alegría, para compartir, sobre todo con los que uno quiere, porque momentos va a ver en el año, eso no podemos evitarlo pero este es un momento bonito, dejemos la tristeza, la rencilla, las discusiones a un lado, compartamos, démosle un abrazo a la persona que no le hemos dado un abrazo y sobre todo, recordemos las cosas bonitas que hemos hecho en el año.

Alex

La Navidad creo que es la excusa perfecta para reencontrarse, para perdonar, unirse, compartir y eso es lo que pienso que debemos tener todos en el corazón, celebrar el nacimiento del niño Dios, agradecer porque eso lo tenemos que hacer todos los días, sea mucho o sea poco, siempre hay alguien peor que uno; así que eso de unirse, ser mejor persona, de compartir con la familia, con los que tienen cerca y echar pa'lante siempre.