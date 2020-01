Mensaje de los presentadores de Tu Mañana para comenzar con buen pie el 2020

Marilyn Cejas • 1 Ene 2020 - 08:45 AM

Inicia un nuevo año, una oportunidad para plantearse nuevos retos y cumplir los objetivos propuestos; los presentadores de Tu Mañana, La Mejor Compañía del Día, enviaron un mensaje de positivismo a todos los panameños para poder empezar con buen pie el 2020. Esto fue lo que dijeron.

Alex Medela:

"No sé si eso de las metas es algo que funciona o no funciona, simplemente meterse el chic en la cabeza de tratar de ser mejor, ayudar al prójimo, dejar algo a la humanidad, de pensar que lo que no nos gustan que nos hagan no lo debemos hacer a nadie y cómo te sintirías si te hacen algo de lo que tú haces de maldad o eso, dejar un poco el odio, la envidia y convivir, somos un planeta mínimo, somos nada en el universo y no estamos para estar peleando ni discutiendo unos con otros".

Roly Sterling:

"Hagan metas factibles, que se puedan cumplir para que no se nos frustren porque después viene el año siguiente y dicen que después no las cumplieron, piensen en metas a corto, mediano y largo plazo; corto puede ser voy a empezar a hacer ejercicios, visitar más a mis papás o iniciar un nuevo megocio; a mediano plazo este año me voy a casar, o me voy a vivir sólo, voy a hacer una obra de caridad; y a largo plazo es profesionalmente hablando, este año quiero llegar a fin de año con una nueva carrera o algo así, pero siempre hagan cosas que puedan alcanzar, para que no se frustren y segundo, para que las hagan.

Delyanne Arjona:

"A escribir sus metas, yo creo que esa es una de las cosas que les puedo dejar, yo todo lo escribo, a mí mis compañeros me dicen que soy la tía y la abuela porque todo lo escribo en la agenda, pero sabes qué, no hay nada como escribir tus metas, escribir lo que quieres hacer en el año y proponértelo, mientras tengan todo escrito en una agendita, tú puedes regresar a esa agenda y darte cuenta qué has hecho y qué no has hecho en la mitad del año, así que la verdad es que yo creo que es importante escribir tus metas y de allí, vas a ver que podrás conseguir todo lo que te propongas para el 2020, 2021, 2022, para todos los que vengan; y por supuesto muchísima salud porque sin salud, no tenemos nada".

Natalie Harris:

"Muchas personas piden muchos deseos para el nuevo año, la base de todo lo que tú hagas está en la organización, piensa bien lo que quieres, puedes hacer todo lo que anhela tu corazón porque no hay imposibles para nadie, encomiéndate siempre a Dios y él se va a encargar, ten fe porque a veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, no es necesario, Dios nos carga y nos guía por el camino correcto y nos da las herramientas para lograr todos esos propósitos que quieras para el 2020 y para años siguientes".

Ramiro Hernández:

"El año nuevo es la oportunidad de renovarse y cumplir las metas que no lograste, celebrar en familia, con medida...lastimosamente siempre en las fiestas de año nuevo vemos la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito y demás, me parece que lo importante es disfrutar, pasarla bien, hacer lo que usted quiera hacer, si quiere tomarse sus tragos quédese en su casa, con su familia, disfrute y sea feliz con las personas que usted considere".

¿Qué les parecieron los mensajes?