SHOWBIZ • 8 Ene 2020 - 01:39 PM

Teniendo en cuenta que los había guardado a buen recaudo en su propia casa, era de esperar un final feliz en el calvario emocional que atravesaba, hasta hace unas horas, la cantante Soraya Arnelas, quien no dudaba en revelar a sus seguidores de Instagram que era la flamante poseedora de dos décimos premiados del pasado sorteo especial del Niño que, sin embargo, no encontraba por ninguna parte.

"Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado El Gordo, pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que ahora no los encuentro. Ni el mío ni el de Manuel", escribía la que fuera finalista de 'Operación Triunfo' en su espacio personal.

Publicidad

Fiel a su carácter amable y considerado, la estrella de la música se puso rápidamente en contacto con sus admiradores, a quienes había dejado muy preocupados e intrigados con el suceso, tanto pronto como halló los dos boletos extraviados, los cuales habrán sido ya canjeados para evitar futuros problemas.

"¡Los encontré!", ha publicado emocionada junto a una foto de los mismos la artista extremeña, orgullosa mamá de la pequeña Manuela Grace, fruto de su sólido matrimonio con el modelo Miguel Ángel Herrera.