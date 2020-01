View this post on Instagram

KIM KARDASHIAN HUMILLADA POR SUS ALIMENTOS DEL REFIGERADOR !!! En Calabasas California, la Estrella del reality show mostró imágenes de lo que tiene en su refrigerador y de lo que come en su rígida dieta que es agua y oxígeno, para esto los fans la criticaron al decirle que la alimentación que llevaba no era apropiada para sus 4 hijos, por lo que Kim Kardashian mostró inmediatamente los otros refigeradores y su despensa con los alimentos de sus hijos, mostrando hasta su máquina de helados de yogur natural.