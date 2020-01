SHOWBIZ • 13 Ene 2020 - 02:40 PM

El actor británico Daniel Kaluuya ha pasado, en el transcurso de un par de años, de llevar un estilo de vida sencillo y austero en su Londres natal a convertirse en uno de los intérpretes más populares y solicitados de la meca del cine gracias a películas tan aclamadas como 'Get Out', por la que recibió una nominación al Óscar en 2018, y la mediática 'Pantera Negra', candidata un año más tarde en la categoría de mejor película.

Teniendo en cuenta el cambio radical que ha experimentado su vida profesional y personal en un espacio tan corto de tiempo, resulta comprensible que al artista de 30 años le costará mucho asimilar su fama planetaria, hasta el punto de asegurar en su última entrevista que su primera toma de contacto con la gloria hollywoodiense le resultó especialmente desconcertante.

Publicidad

"No he metido cabeza en esta industria para llevar esmoquin y estrechar manos constantemente. De hecho, la fama me ha tenido algo desorientado. Y me ha resultado todo muy confuso por mis orígenes, de dónde vengo. Después de 'Get Out', acabé 'Pantera Negra' y me volví a mi casa de protección oficial en Londres. Y de repente, me encuentro con que estoy nominado y ¡boom! Me costó entender que lo que me estaba pasando iba a ser permanente", ha recordado en conversación con el semanario Sunday Times.

Una de las lecciones más importantes que ha recibido a lo largo de este frenético período reside, en sus propias palabras, en la certeza de que el dinero, y la calidad de vida que ello proporciona en el plano material, no viene necesariamente acompañado de grandes dosis de felicidad.

"Es difícil observar a la gente cuando ellos te observan a ti. Pero sí me he dado cuenta de que la gente rica puede acabar muy desesperada. No sabía eso. Pensaba que con el dinero se terminaban los problemas y estabas bien", ha aseverado el intérprete londinense.