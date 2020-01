SHOWBIZ • 14 Ene 2020 - 04:17 PM

Aunque en su papel de agente 007 prefiere disfrutar de ellos -siempre agitados, no mezclados- en los bares tan exclusivos que frecuenta antes de echar mano de su 'licencia para matar', en la vida real el actor Daniel Craig, quien se despedirá del mítico personaje al que lleva interpretando quince años tras el estreno de la esperada 'Sin tiempo para morir', parece haberse destacado más bien por la pericia con la que es capaz de preparar deliciosos cócteles a base del popular licor italiano Martini.

"¿Algo que haya aprendido de Daniel que pueda sorprender a sus fans? No sé si habrá alguien que pueda sorprenderse si escucha que Daniel prepara unos martinis increíbles, especialmente los 'espresso martini'", ha revelado el también actor Noah Segan, quien comparte créditos con el artista británico en la aclamada 'Puñales por la espalda', en conversación con la revista Us Weekly.

Al margen de por su carácter afable, extrovertido y caballeroso, otra de las principales razones por las que el mencionado Noah Segan habla con tanto entusiasmo de una posible colaboración futura con el afamado 'James Bond' reside, efectivamente, en las esperanzas que tiene depositadas en él a la hora de disfrutar de estas deliciosas creaciones tras una dura jornada de trabajo.

"Espero volver a trabajar muy pronto con Daniel, ya que he aprendido que siempre puedes confiar en que venga preparado con sus combinados. De toda la gente que he conocido en este mundo, puedo decir con total seguridad que sus martinis son los mejores que he probado nunca", ha expresado el artista de 36 años en la misma entrevista.