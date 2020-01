SHOWBIZ • 28 Ene 2020 - 12:14 PM

Como suele ocurrir cuando las celebridades sacan un hueco libre en sus agendas profesionales para disfrutar de una noche de ocio, la actriz Hiba Abouk y el futbolista Achraf Hakimi no tardaron en recurrir a las redes sociales para inmortalizar el rato tan agradable que habían pasado juntos durante una cena muy romántica: una velada que les dio la oportunidad de celebrar de antemano la inminente llegada de su primer bebé.

En esta ocasión, fue el jugador del Borussia de Dortmund el que se encargó de hacer partícipes a sus seguidores de lo bien que lo estaba pasando con su pareja y de la ilusión que les invadía a ambos ante su debut en la paternidad. Sin embargo, y quizá al no estar tan acostumbrado como la intérprete a lidiar con los siempre atentos ojos de la prensa, el joven de 21 años habría cometido un supuesto 'error' con su mensaje que podría haber sacado a relucir el sexo de su futuro retoño.

Y es que además de publicar una foto de los dos enamorados posando sonrientes en el restaurante, el deportista quiso describir la instantánea con el emoticono de una 'familia' que, en opinión de algunos internautas, incluía un niño flanqueado por sus progenitores. Que el citado simbolito sea específico de un género u otro o que su uso responsa a un lapsus del defensa son temas francamente cuestionables, por lo que el debate está servido.

La obsesión de ciertos sectores de la prensa y la opinión pública por adivinar detalles relevantes sobre el período de gestación de la protagonista de 'El Príncipe' responde, entre otras cosas, al hermetismo con el que Hiba ha venido gestionando el interés mediático sobre la criatura, de la que se desconoce -además del sexo- su nombre y la fecha en que su mamá saldrá oficialmente de cuentas.

"La recta final la estoy llevando muy bien. He bajado un poco el ritmo de todo y tengo que decir que me estoy cuidando mucho. Estoy de mucho. No sé cuándo vendrá, pero podría ser ya porque tiene ganas de salir. Nunca se sabe, quizá para Navidades. Sería un regalo de Reyes maravilloso", explicaba la artista a finales de año al tiempo que demostraba que ella también podía fallar con las predicciones.