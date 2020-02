SHOWBIZ • 3 Feb 2020 - 01:55 PM

La modelo Rosie Huntington-Whiteley no podría estar más satisfecha con el sinfín de alegrías y lecciones de vida que le ha venido brindando su pequeño Jack, fruto de su sólida relación sentimental con el actor Jason Statham, desde que el pequeño llegara al mundo hace ya dos años: una serie de experiencias que le han servido para madurar a toda velocidad y evolucionar a todos los niveles.

"Es un aprendizaje constante, lo cual resulta muy gratificante. Hay días, que no todos, en los que sientes que has 'triunfado' como madre y esa ilusión se refleja claramente en tu rostro", ha asegurado la también actriz en conversación con la edición australiana de Harper's Bazaar.

Una de las principales habilidades que no ha dejado de perfeccionar desde su debut en la maternidad, como ha explicado a la misma publicación, reside en la relativa facilidad con la que compagina sus responsabilidades maternales y su apretada agenda de trabajo, una dinámica a la que contribuye, por supuesto, el reparto equitativo de tareas con su futuro marido.

"La verdad es que no me siento abrumada. Siempre he sabido que soy capaz de hacer todo aquello que me proponga, por complicado que me resulte", ha señalado tajante para hacer referencia, justo a continuación, a lo "afortunada" que se siente de contar con un compañero de vida que le apoya y valora en todos los sentidos.

"El otro día hablé con Jason sobre mis planes de tomarme unos días para irme de viaje con mis amigas. Y me dijo directamente: 'Vete, yo me quedo con Jack. No hay necesidad de sentirse culpable por ello. ¡Pásatelo bien!'. Me pareció algo maravilloso, la verdad es que soy muy afortunada de tener una pareja tan comprensiva", ha manifestado.