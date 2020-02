SHOWBIZ • 25 Feb 2020 - 03:36 PM

La actriz Rose McGowan, una de las artistas que ha venido denunciando con mayor vehemencia e intensidad la conducta depredadora del denostado productor Harvey Weinstein, quien le habría agredido sexualmente a finales de los noventa, no ha dudado en celebrar abiertamente la sentencia que confirma, finalmente en el plano legal, que el antiguo rey midas de Hollywood abusó sexualmente e incluso violó a varias de sus entonces subordinadas.

La que fuera protagonista de la serie 'Embrujadas' ha confesado además que llegó a pensar que Weinstein sería exonerado de sus crímenes debido a las limitaciones del sistema judicial -cuando no por los sesgos sexistas que todavía lo contaminan-, así como por la influencia y el intimidante poder que solía ejercer el empresario de 67 años.

"Esta es una gran victoria para todas las personas que nos hemos visto afectadas por la conducta de Harvey Weinstein, que hemos sido muchas. Estamos viviendo un gran momento. Sinceramente, yo pensaba que le iban a exonerar de una forma u otra. No tenía muchas esperanzas en que se hiciera justicia", ha declarado la intérprete a las afueras de la corte neoyorquina en la que se ha emitido la sentencia.

En ese sentido, la actriz de 46 años no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a los miembros del jurado por su veredicto y, sobre todo, por haber analizado los casos con la profundidad y apertura de miras que requerían, a diferencia de lo que venía ocurriendo tradicionalmente ante supuestos similares.

"Creo que la última vez que me sentí así de esperanzada fue antes de que Weinstein me violara. No es que no tuviera esperanza en el jurado, de hecho les agradezco enormemente su profesionalidad y la forma en que han hecho avanzar la investigación, más de lo que suele ser habitual. Estaba muy preocupada, pero finalmente hemos vivido un momento extraordinario, un punto de inflexión", ha añadido en su charla con los periodistas.