View this post on Instagram

No tengo vitiligo aunque si lo tuviera no pasaría nada, sí tengo psoriasis. Heridas de guerra visibles. Algún día éstas también se irán #domingo #todoformapartedemí #tucuerpotehabla #tucabezatehabla #tucorazontehabla #las3c #felizdia #cosasbonitas #lavidaesbella