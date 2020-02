SHOWBIZ • 28 Feb 2020 - 10:03 AM

La presentadora Pilar Rubio volvió a deslumbrar en un acto público -como es habitual en ella, todo sea dicho- gracias a su innegable belleza, carisma, naturalidad y, en esta ocasión, un más que favorecedor vestido rojo que acentuaba su tripita de embarazada.

Se trataba del acto de inauguración de un nuevo casino en la ciudad de Murcia, en el que ejercía como madrina, y lo cierto es que la antaño reportera no dudó en responder con una amplia sonrisa a las numerosas preguntas que le fueron lanzadas sobre su ilusionante cuarta incursión en la maternidad.

"Voy muy bien con el embarazo, la verdad. Tampoco quiero decirlo muy alto, pero de momento me siento bien. A ver, tengo días, como todas, pero en general bien", aseguraba con una mezcla de cautela y entusiasmo ante los periodistas que la abordaron en la alfombra roja del evento.

Por si eso no fuera suficiente, la esposa del futbolista Sergio Ramos -madre ya de los adorables Sergio, Marco y Alejandro- se animó incluso a desvelar el nombre que ya maneja para su futuro bebé en el hipotético caso de que este sea niña. "Para niña me gusta mucho Ginevra, con 'v', para niño tengo varios", manifestó. En ese sentido, Pilar insistió en que todavía no había recibido noticia alguna en relación con el sexo de la criatura. "No, todavía no sabemos nada".

Como ya había explicado en otras ocasiones, la estrella televisiva también quiso poner de manifiesto que le importa más bien poco si su cuarto retoño es un "espartano" como sus hermanos o una futura 'Wonder Woman', ya que entiende que la personalidad no se ve demasiado condicionada por el género. "No es que eche de menos tener una niña, yo creo que todo depende del carácter de cada personita", ha insistido.