Hacer deportes es mi pasión. Estos dias, a raiz de lo que todos conocemos muchas competencias se han cancelado a nivel internacional por precaución. Yo también quiero dar mi aporte de prevención guardando la distancia recomendada con mis compañeros de entreno y poder seguir disfrutando pero a conciencia. Apoya también y sube tu foto con el #DistanteyUnidos tageando la cuenta de @tumananatm @telemetro #prevencion#runrolyrun 🏃‍♂️🇵🇦🙏🏻💗