SHOWBIZ • 18 Mar 2020 - 01:55 PM

Que no cunda el pánico: Presley Gerber no ha vuelto a hacerse otro tatuaje en la cara. A principios de esta semana el modelo revolucionó una vez más Instagram al publicar un selfie en el que se podía apreciar lo que parecía ser un nuevo grabado en tinta que abarcaba gran parte de su pómulo derecho y que representaba el logo de Los Angeles Dodgers acompañado de una estrella.

Sin embargo, resulta que ese diseño no era real, sino resultado de la magia de los retoques digitales, según se ha encargado de explicar él mismo en esa misma plataforma para atajar los ataques que ha venido recibiendo en la esfera virtual.

Publicidad

"Era un maldito filtro", ha aclarado el hijo de la mítica topmodel Cindy Crawford, añadiendo como prueba de que estaba diciendo la verdad un vídeo en el que acercaba la cámara de su móvil a su rostro.

El último tatuaje del joven de 20 años, que en febrero se hizo inscribir 'misunderstood' -que se traduciría al español como 'incomprendido'- bajo el ojo derecho, debe de ser uno de los más polémicos de los últimos tiempos. Muchos de sus seguidores le criticaron en ese momento por haber decidido hacer suya una moda asociada a las estrellas de la escena más dura del rap y por haber elegido además una palabra que no parecía adecuada para definir el estilo de vida privilegiado de un veinteañero como él, miembro de una familia adinerada y que se ha limitado a seguir los pasos de su madre en el terreno profesional.

Él defendió su decisión alegando que así es como se ha sentido siempre, y ahora ha vuelto a insistir en que nadie tiene derecho a juzgarle por los tatuajes que decoran su anatomía.

"Por cierto, no quiero hacerme pasar por alguien de barrio. ¡Que mi**da! Vosotros no me conocéis, así que calmaos", ha aclarado Presley. "Me siento muy afortunado porque, si quisiera, podría publicar fotografías haciendo llover billetes y todo eso, pero no soy así, así que cerrad la pu** boca o voy a acabar por cerrar mi Instagram. Resulta demasiado estresante", ha lamentado.