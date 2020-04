SHOWBIZ • 17 Abr 2020 - 09:18 AM

A lo largo del año pasado y durante buena parte del anterior, muchas de las noticias que generaba la actriz Paula Echevarría -y todas ellas conforman un nutrido volumen- estaban de una forma u otra ligadas a esas románticas y exóticas escapadas vacacionales que compartía con su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, en diversos destinos del globo terráqueo.

Eso mismo explica que, en este 2020 que se ha visto marcado por la situación de aislamiento doméstico provocada por la crisis del coronavirus, la estrella televisiva haya decidido satisfacer hasta cierto punto su "pasión" por los viajes 'volando' mentalmente a algunos de esos lugares tan especiales que contribuyeron a reforzar su historia de amor con el deportista.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, la protagonista de series como 'Velvet' y 'Gran Reserva' ha compartido una favorecedora imagen que la retrata en bikini y luciendo una amplia sonrisa mientras disfruta de las agradables temperaturas de Marruecos, el país en el que pasó unos relajantes días de sol y playa en el verano de 2018.

"Quien me conoce sabe que una de mis pasiones en la vida es viajar (mis amigos y mi familia me llaman Willy Fog)... Mi estado suele ser viajando o pensando en cuál/cuáles serán los siguientes viajes... Ahora no, no estoy viajando y ni siquiera estoy organizando el siguiente porque no se cuándo será, tal y como están las cosas parece que ni mi mente me deja pensar en ello", ha reconocido la artista asturiana en su cuenta de Instagram, justo antes de aceptar con resignación que no le queda otro remedio que echar la vista atrás y atesorar las experiencias ya vividas.

"Así que me conformo con pensar en los viajes que ya hice... No paro de ver fotos constantemente de todos ellos y soñar, que al fin y al cabo para eso están los buenos recuerdos. Este viaje fue en el verano del 2018, estábamos en Marrakech y es uno de mis favoritos...", ha añadido la que fuera esposa del cantante David Bustamante.