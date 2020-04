SHOWBIZ • 24 Abr 2020 - 11:35 AM

La relación de Denise Richards con su exmarido Charlie Sheen siempre ha sido, por decirlo suavemente, complicada y contradictoria. Su divorcio en 2005, cuando la actriz estaba embarazada de su segunda hija en común, estuvo marcado por la orden de alejamiento que solicitó contra el protagonista de 'Dos hombres y medio', pero en 2013 ella accedió a hacerse cargo temporalmente de los hijos gemelos que el intérprete tiene con otra de sus exmujeres, Brooke Mueller, después de que los servicios sociales le retiraran la custodia de los pequeños a la madre.

En la actualidad el antiguo matrimonio está envuelto en una nueva batalla legal y está previsto que se vean las caras en los juzgados en noviembre por los 450.000 dólares que Charlie le debe supuestamente en pagos de manutención atrasados, pero pese a sus desencuentros, Denise nunca ha tratado de poner a sus hijas Sam y Lola en contra del actor.

"Hay muchas cosas que ellas no sabe de su padre, y quiero que siga siendo así. Aunque para los demás sea 'Charlie Sheen', para ellas sigue siendo tan solo papá. Jamás digo nada malo de él en su presencia y siempre he querido que forme parte de sus vidas", ha explicado en el reality 'The Real Housewives of Beverly Hills' en el que participa actualmente.

Si Denise se esfuerza tanto en incluir a su ex en su dinámica familiar es porque ha podido comprobar en persona los devastadores efectos que una figura paterna ausente puede tener en la autoestima de una persona a través de las parejas sentimentales de Charlie

"He conocido a muchas de las mujeres que Charlie ha... frecuentado y muchas de ellas habían tenido claramente problemas en la relación padre-hija, y no quiero que a nuestras niñas les suceda lo mismo", ha afirmado Denise, que también tiene otra hija pequeña a la que adoptó en solitario.

Su buena voluntad no implica que su exmarido se lo haya puesto fácil. Como ella misma desveló hace tiempo y el propio Charlie confirmó más tarde, en una ocasión él se presentó a la celebración de Acción de Gracias que Denise había organizado en su casa con una prostituta. En lugar de perder los papeles y echarle de casa, ella optó por mantener la calma e invitar a la acompañante del actor a unírseles para no arruinarles el día a sus hijas.