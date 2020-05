SHOWBIZ • 1 May 2020 - 10:06 AM

La guapa española Hilaria Baldwin está viviendo un momento muy feliz a pesar del período de aislamiento, que la mantiene encerrada en casa tratando de mantener entretenidos a cuatro niños menores de seis años, tras superar el primer trimestre de gestación del que será su quinto retoño.

El año pasado fue especialmente duro para su marido y ella después de que sufriera dos abortos espontáneos. En noviembre el matrimonio perdió la niña que estaba esperando en el cuarto mes de embarazo y ahora ella ha compartido una emotiva publicación en su cuenta de Instagram coincidiendo con la fecha en que debería de haber salido de cuentas.

Publicidad

"Hoy era el día en que estaba previsto que nacieras y teníamos muchas ganas de conocerte", ha recordado la profesora de yoga. "Me daba mucho miedo que llegara este día, pero aquí está y voy a ser valiente. Te quisimos muchísimo y siempre lo haremos. Pienso en ti a diario y deseo tanto que nuestro camino hubiese sido diferente... Mamá te quiero, mi dulce niña".

En su momento, cuando dio a conocer en esa misma plataforma la triste noticia de que finalmente sus niños no tendrían otro hermanito, trató de no derrumbarse recordando que contaba con un montón de motivos para sentirse afortunada: "Tenemos mucha suerte de tener cuatro hijos sanos, y eso es algo que no se nos olvidará", señaló entonces.