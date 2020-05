View this post on Instagram

El compositor y acordeonista Guarareño, Simón Sanchez “Ñato Monga” ha fallecido y de la manera mas alegre lo recordaremos, siempre con un espacio y tiempo en su vida para este programa. Aquí un extracto de aquella tarde que participó con nosotros en un video en homenaje a su tierra. Descansa en Paz Ñato Monga y fortaleza a sus familiares. 🙏