En comparación con otras estrellas de Hollywood, Richard Gere ha conseguido construir una vida relativamente normal y alejada de los focos de la atención mediática junto a su esposa Alejandra Silva en el rancho a las afueras de Nueva York que han convertido en su hogar familiar.

El matrimonio no frecuenta eventos glamurosos ni alfombras rojas y, en las pocas ocasiones en que se dejan ver en público, suele ser para promocionar alguna de las iniciativas solidarias que ambos apoyan. Tampoco han hecho pública ninguna fotografía de los dos hijos que tienen en común y la única exclusiva que han concedido hasta el momento fue para anunciar su enlace hace dos años.

Sin embargo, este martes la guapa española ha querido compartir en su cuenta de Instagram unas imágenes inéditas sacadas precisamente en el día de su boda para celebrar su aniversario.

Su famoso marido rara vez aparece mencionado en su perfil, pero Alejandra ha querido hacer una excepción en una fecha tan señalada para ponerse romántica y dedicarle un emotivo mensaje.

"Hoy es el día en que me casé con el hombre más maravilloso que he conocido nunca. Sé que suena a cliché, pero es verdad. Lo digo de corazón; me siento muy orgullosa de estar a tu lado, de compartir mi vida contigo, de ser la madre de tus hijos, tu amiga y tu mujer. Este hombre me hace muy feliz. Es el gran amor de mi vida", ha escrito Alejandra en inglés, para asegurarse de que Richard pudiera leerlo.