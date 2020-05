SHOWBIZ • 26 May 2020 - 08:28 AM

Diez años después de abandonar el instituto cuando le quedaban tan solo unos pocos meses para graduarse, el rapero Quavo por fin ha conseguido su diploma.

El componente del trío Migos ha anunciado este logro, del que se siente claramente muy orgulloso, publicando en sus redes sociales varias imágenes en las que posa con el atuendo tradicional de los graduados: una toga y un gorro de color azul que, en su caso, combinó con una cadena de diamantes.

"¡Por fin! Ya puedo decir que he terminado el instituto. Clase del 2020, somos lo más", ha escrito junto a su retrato. Además, ha dado a entender que se plantea seguir adelante con su formación: "Ahora toca pensar a qué universidad debería asistir".

Sus amigos y compañeros de la industria discográfica no han tardado en darle la enhorabuena por cumplir uno de sus sueños, incluido Offset: su primo y compañero de banda.

"Estoy muy orgulloso de mi hermano. Para que lo sepáis, se lo propuso y ha terminado algo que nadie creía que podría conseguir. Respeto tu empeño por demostrar siempre a los demás que se equivocan contigo. Te quiero, siempre", le ha felicitado Offset.

En su adolescencia, Quavo estudió en el centro Berkmar de Lilburn, en Georgia, donde jugaba en el equipo de fútbol como quarterback.

A falta de una ceremonia con la que poder celebrar que ha completado su educación secundaria debido a la actual crisis del coronavirus, que ha obligado a cancelar cualquier evento que implique aglomeraciones públicas, él ha optado por conmemorar un hito tan importante estrenando su nueva canción 'Need It' en colaboración con el artista YoungBoy Never Broke Again.